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Bilic'in takımında defansa takviye!

Tarih20 Ocak 2017 , 23:54

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Bilic'in takımında defansa takviye!

AJANSSPOR - West Ham, Southampton'tan savunma oyuncusu Jose Fonte'yi 8 milyon pound karşılığında 2,5 yıllığına transfer etti. 


33 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Fonte,  bu sezon Southampton formasıyla toplamda 19 maçta görev aldı. 

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