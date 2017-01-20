Chelsea'nin yıldızına teklif!

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İngiliz basınında yer alan habere göre Bournemouth, Chelsea'nin yedek file bekçisi Asmir Begoviç için teklifte bulundu. Chelsea teknik direktörü Antonio Conte'nin bu teklifi doğruladığı iddia ediliyor.

Geçen sezonun başında Stoke City'den 11 milyon euro karşılığında transfer edilen Begoviç, Chelsea kariyerinde 4'ü bu sezon olmak üzere toplam 29 maça çıktı.