- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Steven Gerrard geri döndü!
20 Ocak 2017 , 21:12
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
AJANSSPOR- Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, Liverpool Akademisi'nin başına geçti.
Futbolculuk hayatını La Galaxy' de sonlandıran Steven Gerrard, Liverpool altyapısında antrenör olarak göreve başladı.
36 yaşındaki eski oyuncu bundan böyle Liverpool Futbol Akademisi’nde antrenör olarak görev alacak. Efsane oyuncu, kulübün Kirkby'deki tesislerinde çalışan genç oyuncuların gelişimindeki organizasyonlarda rol üstlenecek.
Steven Gerrard, yeni görevinde kulübün eski oyuncularından ve şimdilerde kırmızıların altyapı antrenörlüğünü yapan Alex Inglethorpe'un idaresinde görev yapacak.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar