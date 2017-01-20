Steven Gerrard geri döndü!

AJANSSPOR- Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, Liverpool Akademisi'nin başına geçti.

Futbolculuk hayatını La Galaxy' de sonlandıran Steven Gerrard, Liverpool altyapısında antrenör olarak göreve başladı.

36 yaşındaki eski oyuncu bundan böyle Liverpool Futbol Akademisi’nde antrenör olarak görev alacak. Efsane oyuncu, kulübün Kirkby'deki tesislerinde çalışan genç oyuncuların gelişimindeki organizasyonlarda rol üstlenecek.



Steven Gerrard, yeni görevinde kulübün eski oyuncularından ve şimdilerde kırmızıların altyapı antrenörlüğünü yapan Alex Inglethorpe'un idaresinde görev yapacak.