Stoke City Berahino'yu kadrosuna kattı

AJANSSPOR- Stoke City, West Brom'dan Saido Berahino'yu 12 milyon sterlin karşılığında 5,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Stoke Ctiy, Saido Berahino transferini tamamladı. West Brom'da forma giyen İngliz forvet oyuncusunu 12 milyon Sterlin'e 5 buçuk yıllığına transfer etti. Saido Berahino'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Saido Berahino, bu sezon West Brom'da bu sezon sahaya çıktığı 9 maçta 3 gol attı.