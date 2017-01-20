Zlatan'la 2 sene daha!

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The Sun'ın haberine göre, Zlatan İbrahimoviç iki sezon daha Manchester United forması giyecek.

Sezon başında 1+1'lik kontrat imzalanan İsveçli futbolcunun, attığı 19 golden sonra opsiyonunun aktifleştirileceği söyleniyor. Sözleşmedeki bir sezonluk opsiyonun dışında, ondan sonraki sezon içinde kadroda düşünülen forvet, iki sezon daha takımda kalırsa 37 yaşında olacak.

Zlatan İbrahimoviç, 11 maçta 1 gol bulabildiği gol orucu döneminde, sözleşmesindeki opsiyonu kullanma konusunda isteksizdi. Ancak İsveçli yıldızın formu yükseldi ve 13 gol attı. Geçen hafta oynanan derbi maçında Liverpool'un ağlarını da sarsan İbrahimoviç'ten, teknik direktör Jose Mourinho'da memnun.

Mourinho'nun memnun olduğu tek nokta oyuncunun saha içindeki etkisi değil. Takım kaptanlığını Wayne Rooney yaparken, Zlatan'da saha dışında takıma ilham veriyor. Kulüp içinde, İsveçli'nin futbolculuk kariyeri sonrası Old Trafford'da antrenörlük yapabileceği konuşuluyor.

Sözleşmesindeki opsiyonu kullanılan bir diğer oyuncu da Antonio Valencia. Ekvatorlu devşirme sağ bek, 2018'e kadar kırmızı şeytanların oyuncusu olacak. 31 yaşındaki yıldız, 2009'da Wigan'dan takıma katıldığı dönemden beri United için kilit bir oyuncu.