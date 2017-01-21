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Rooney, Manchester United tarihine geçti!
21 Ocak 2017 , 19:54
AJANSSPOR- Stoke City karşısında uzatmalarda attığı golle takımına bir puanı getiren Wayne Rooney, Manchester United tarihine geçti.
Attığı harika frikik golüyle bütün kulvarlarda gol sayısını 250'ye yükselten Rooney, böylece Sir Bobby Charlton'a ait olan "Manchester United tarihinin en golcü futbolcusu" (249) unvanını tek başına eline geçirdi.
Rooney bu sezon İngiltere Milli Takımı adına da 53. golünü atmış ve rekor kırmıştı.
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