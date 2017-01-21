Tottenham 2-0'dan geri döndü!

Manchester City 2-2 Tottenham

49' [1-0]Sane

54' [2-0]De Bruyne

58' [2-1]Alli

77' [2-2]Son

AJANSSPOR- Premier League'in 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken City Sane ve De Bruyne ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Pes etmeyen Tottenham bu gollere Dele Alli ve Heung Min Son ile cevap verdi.

83'te Manchester City'nin yeni transferi Gabriel Jesus bir gol bulsa da bu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Bu sonuçla Tottenham 46, Manchester City de 43 puana yükseldi.