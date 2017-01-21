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Tottenham 2-0'dan geri döndü!
21 Ocak 2017 , 22:15
Manchester City 2-2 Tottenham
49' [1-0]Sane
54' [2-0]De Bruyne
58' [2-1]Alli
77' [2-2]Son
AJANSSPOR- Premier League'in 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken City Sane ve De Bruyne ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Pes etmeyen Tottenham bu gollere Dele Alli ve Heung Min Son ile cevap verdi.
83'te Manchester City'nin yeni transferi Gabriel Jesus bir gol bulsa da bu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla Tottenham 46, Manchester City de 43 puana yükseldi.
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