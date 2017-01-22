Premier League'de korkutan sakatlık!

AJANSSPOR- Hull City'nin 25 yaşındaki orta sahası Ryan Mason, Chelsea ile oynanan maçta çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

Maçın 13. dakikasında Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan Mason baygınlık geçirdi. Ağır bir travma geçiren Mason'a saha içinde 8 dakikalık tedavi uygulanırken İngiliz oyuncu oksijen maskesi ve boyunlukla Paddington'daki St. Mary's Hastanesine kaldırıldı.

Hull City Teknik Direktörü Marco Silva, maçtan sonra yaptığı açıklamada Mason'ın bilincinin yerinde olup olmadığını bilmediğini, doktorlardan haber beklediklerini söyledi.

Pozisyonda Mason'la çarpışan Cahill de maç sonu, "Ortayı karşılamak için yükseldim ama kafa kafaya çarpıştık. Ciddi bir çarpışmaydı. Umarım bir an önce iyileşir" ifadelerini kullandı.