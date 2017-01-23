Markovic'e talip çıktı!

AJANSSPOR- Sporting CP'de beklentilerin oldukça altında kalan Lazar Markovic, Liverpool'a geri dönüyor.

Liverpool Echo'nun haberine göre Sırp kanat oyuncusuna şimdiden bir talip çıktı. Premier League'de kalma mücadelesi veren ve takımın başına Marco Silva'yı getiren Hull City, Markovic'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

22 yaşındaki oyuncu 2014'te 25 milyon Euro bedelle Benfica'dan transfer edilmişti. Markovic geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçirmişti.