Mason'dan sevindirici haber!

AJANSSPOR- Hull City'nin Chelsea ile oynadığı maçta Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışıp baygınlık geçiren Ryan Mason'dan iyi haber geldi.

İngiliz ekibinin resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada Mason'ın bu sabah kaptan Michael Dawson, kulüp doktoru Mark Waller, sağlık ekibinin başı Rob Price ve kulüp sekreteri Matt Wild tarafından ziyaret edildiği ve İngiliz oyuncunun dün yaşadığı olayla ilgili konuştuğu belirtildi.

Dün gece Mirror gazetesi Ryan Mason'ın yaşam savaşı verdiğini söylemişti fakat öyle bir durum olmadığı anlaşıldı. 25 yaşındaki oyuncunun birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Öte yandan Mason ile kafa kafaya çarpışan Gary Cahill de John Terry ile birlikte Mason'ı ziyaret etti.