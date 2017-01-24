O oyuncu varsa Wenger rahat!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezon öncesinde renklerine bağladığı savunma oyuncusu Shkodran Mustafi'nin forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.

Başkent temsilcisine, İspanya'nın Valencia takımından 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Arnavut asıllı Alman futbolcu, kariyerinin en parlak günlerini yaşadığı Arsenal'da Fransız teknik adam Arsene Wenger'in beklentilerini boşa çıkarmadı.

Mustafi'nin Premier Lig'de 15, Federasyon Kupası'nda 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 21 maçta ilk 11'de forma giydiği maçlarda Londra ekibi yenilgi yüzü görmedi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Chelsea'yi 8 puan geriden takip eden Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun mücadele ettiği 15 maçın 11'ini kazanırken, Manchester United, Tottenham, Bournemouth ve Middlesbrough maçlarında eşitliği bozamadı.

Arsenal'ın 4 kez kalesini gole kapadığı ligdeki puan mücadelelerinde, 5-1 kazandıkları West Ham United karşılaşmasında asist veren Mustafi, 90+7. dakikada Sanchez'in penaltı golüyle 2-1 kazandıkları Burnley maçında ise Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Fransız teknik adamın ligde olduğu gibi Avrupa arenasında da ilk 11'de vazgeçmediği isimlerden biri olan Mustafi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), Ludogorets ve Basel takımlarına karşı 5 maçta forma giydi.

Ludogorets ve Basel ile oynadığı ve hepsini kazandığı 3 maçta 11 gol atan, kalesine 2 gol gören başkent temsilcisi, Fransız rakibi PSG ile 1-1 ve 2-2'lik skorlarla puanları paylaştı.

Mustafi'nin bir kez forma şansı bulduğu Federasyon Kupası üçüncü tur maçında ise Arsenal, deplasmanda Preston North End'i 2-1 yenerek kupada yoluna devam etti.

Sagna'nın rekorunu kırdı

Mustafi, Arsenal'ın 2007-08 sezonu öncesinde Auxerre takımından renklerine bağladığı Bacary Sagna'nın ilk sezonunda elde ettiği 17 maçlık yenilmeme rekorunu geride bıraktı.

Fransız futbolcu Londra ekibiyle, Premier Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise eleme ve grup aşamalarının ilk 17 maçında yenilgi yüzü görmedi. Lig maratonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Arsenal, "Devler Ligi"nde ise kalesinde hiç gol görmeden Sparta Prag'ı 2-0, Sevilla'yı 3-0, Steaua Bükreş'i 1-0 ve Slavia Prag'ı 7-0 mağlup etti.

Sagna'nın forma giydiği maçlardaki seri, Arsenal'ın deplasmanda Sevilla'ya 3-1 yenilmesiyle sona erdi.