Yok böyle stat!

Yeni White Hart Lane Stadı’nda sahaya çıkış tünelinin yanındaki tribünün lobisinde yer alan seyirciler, futbolcuların sahaya çıkmadan önceki hareketlerini hiçbir engel olmadan seyredebilecek.

Stadını yenileyen kulüpler kervanına Tottenham Hotspur da katılıyor. İngiliz devi, 1899 yılından bu yana birkaç kez tadilattan geçirerek kullandığı White Hart Lane Stadı’nı yeniden yaptıracak. 2018-19 sezonunda açılması planlanan tesis dünyada bir ilke sahne olacak.

‘The Tunnel Club’ adı verilen ve daha sonraki yıllarda yapılacak statlara model olması beklenen yeni konsepte göre, soyunma odası tünelinin duvarlarında bildiğimiz tuğla değil ‘şeffaf cam’ kullanılacak. Yani, oyuncuların sahaya giriş çıkışta kullandıkları tünelde ne olup bitiyorsa, yan tribündeki herkes görebilecek.

BİLET FİYATLARI 2 KAT PAHALI

Tahmin edileceği üzere dünya yıldızı futbolcuları bir camın arkasından izlemenin bir bedeli olacak. Tottenham Kulübü, şeffaf cam ile çevrili soyunma odası tünelinin yanındaki tribünlerin biletlerini diğerlerine nazaran 2 katı fiyata satıyor. Sezonluk kombine ücreti ise tam 19 bin sterlin (89 bin 300 TL).

750 milyon sterline (yaklaşık 3.5 milyar TL) mal olması beklenen stadyumda, lüks restoranların yanı sıra, hamur işi ve ekmek üretiminin yapılacağı özel fırın ve barlar bulunacak.

NFL yani Amerikan Futbol Ligi maçlarına da ev sahipliği yapabilecek stadın zemini, taşıma sistemiyle stadyum dışına çıkarılabiliyor.

Yeni White Hart Lane Stadı’nda bira üretimi yapılacak bir fabrika da kurulacak. Tesiste yılda 1 milyon bardaklık bira üretilmesi planlanıyor. (Hürriyet)