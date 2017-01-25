Coutinho imzayı attı!

AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho ile yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşmesi normal şartlarda 2017 yılı Ocak ayında sona eren ve takımdan ayrılacağı şeklinde iddialar ortaya atılan Sambacı, Liverpool’da 5 yıl daha kalacak. Coutinho, 2022 Haziran ayına kadar Liverpool'da oynayacak.

Özellikle Liverpool taraftarlarının kendisine olan sevgisinin takımda kalmasını etkilediğini belirten Coutinho,”Onların inancı ve desteğine çok teşekkür ederim. Bu şehirde kendimi iyi hissediyorum. Takımın şampiyonluk hedefine katkı sağlamak istiyorum. Sadece ben değil, ailem de burada mutlu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan menajer Jürgen Klopp’tan övgü dolu sözlerle bahseden Coutinho, “Jürgen gerçekten de önemli bir teknik patron.” diye konuştu. Daha önce Barcelona'nın da gündemine gelen Coutinho, kariyerine Premier Lig’de devam edecek.



Serie A’da Inter forması giydikten sonra Vasco da Gama ve Espanyol’da kiralık olarak oynayan 1.71 boyundaki oyuncu, 2013 yılından beri Liverpool’da oynuyor. Ofansif orta saha olarak görev yapan ve kanattaki etkili grafiği ile dikkat çeken Coutinho, Brezilya Milli Takımı’nda 23 maçta 6 kez ağları havalandırmıştı.