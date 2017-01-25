Jackson Avrupa'ya dönüyor!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olduğu konuşulan Jackson Martinez, Avrupa'ya geri dönebilir.

Sky Italia'nın haberine göre Leicester City'nin sene başında Sporting CP'den transfer ettiği Islam Slimani için Tianjin Quanjian'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif gelirken İngiliz ekibi onun boşluğunu Jackson Martinez ile doldurmayı planlıyor.

Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari tarafından Asya Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan Kolombiyalı golcünün bu transfer döneminde Avrupa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

30 yaşındaki golcü geçen sene 42 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.