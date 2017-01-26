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Routledge ile yeni sözleşme!
26 Ocak 2017 , 15:05
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- Futbol
- İngiltere Ligi
AJANSSPOR – İngiltere Premier Ligi takımlarından Swansea, Wayne Routledge ile olan sözleşmesini uzattı. Normal şartlarda 30 Haziran 2018 tarihinde sözleşmesi bitecek olan futbolcunun 2019’a kadar takımda kalacağı ifade edildi.
Kariyerinde Tottenham, Portsmouth, Aston Villa, QPR ve Newcastle gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki Routledge, 2011 yılından beri Swansea City’de oynuyor. 1.68 boyundaki futbolcu, Swansea’de 175 maçta 15 gole imza attı. Premier Lig’de Swansea, 16 puanla 18. sırada yer alıyor.
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