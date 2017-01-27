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Görüntüden 4 maç ceza!
27 Ocak 2017 , 16:54
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Sunderland
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Papy Djilobodji, maç sırasında rakibine yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle 4 maç ceza aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sunderland ile West Bromwich Albion takımları arasında geçen hafta sonu oynanan lig maçı sırasında, Djilobodji'nin rakibine sportmenlik dışı faul yaptığı belirtildi.
Açıklamada, hakem tarafından gözden kaçırılan pozisyonun, maçın görüntülerinin izlenmesinin ardından tespit edildiği ve Senegalli futbolcuya 4 maç ceza verildiği kaydedildi.
Görüntülerde, köşe vuruşu sırasında Djilobodji'nin, West Bromwichli Darren Fletcher'ın yüzüne dirsek attığı belirlendi.
Djilobodji, takımının Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Southampton ve Everton'la oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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