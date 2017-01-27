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United yenilmesine rağmen finalde!
27 Ocak 2017 , 00:36
Hull City 2 - 1 Manchester United
35' 1 - 0 Tom Huddlestone (P)
66' 1 - 1 Paul Pogba
85' 2 - 1 Baye Oumar Niasse
AJANSSPOR - Premier League'de 6. sırada yer alan Manchester United, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Hull City'ye, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında konuk oldu.
35. dakikada Huddlestone'un penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester united, 66. dakikada Fransız yıldızı Pogba ile skoru eşitledi.
85. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Niasse, Hull'u yeniden öne geçirdi. Kalan kısa süre sürede başka gol olmadı ve United sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
İlk maçı 2-0 kazanan United, rakibine toplamda 3-2'lik üstünlük sağlayarak İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ın rakibi oldu.
Öte yandan United'ın, 3 Kasım'da Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından yakaladığı 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
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