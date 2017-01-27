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Wenger'e federasyondan 4 maç men

Tarih27 Ocak 2017 , 23:31

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Wenger'e federasyondan 4 maç men

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'e 4 maç men cezası verdi.

The FA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de Arsenal'in sahasında Burnley'i 2-1 yendiği maçta 4. hakeme önce itiraz eden ardından da fiziki müdahalede bulunan 67 yaşındaki Fransız teknik adama 4 maç men ve 25 bin sterlin para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Wenger, söz konusu müsabakanın uzatma dakikalarında konuk ekibin penaltıdan kaydettiği ve skoru 1-1'e getiren golün ardından itiraz ettiği 4. hakeme tribüne gönderildiği sırada fiziki müdahalede bulunmuştu.

Deneyimli teknik direktör, karşılaşmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle özür dilemişti.

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