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Liverpool'a bir şok daha!
28 Ocak 2017 , 17:22
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Liverpool
Liverpool 0 - 2 Wolves
1' 0 - 1 Richard Stearman
41' 0 - 2 Andreas Weimann
AJANSSPOR - Premier League'de lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düşen, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Southampton'a elenerek finali göremeyen Liverpool, İngiltere Federsyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Championship ekibi Wolves'u Anfield'da konuk etti.
Maça çok hızlı başlayan Wolves, henüz 1. dakikada Stearman'ın kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi. 41. dakikada Weimann ile bir gol daha bulan Wolves, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İlk yarıyı iki farkla geride kapatan Liverpool, ikinci yarıda skoru değiştirmeyi başaramadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak kupaya havlu attı.
Anfield'dan zaferle ayrılan Wolves ise adını 5. tura yazdırdı.
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