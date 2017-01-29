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Payet resmen Marsilya'da!
29 Ocak 2017 , 16:00
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- West Ham
AJANSSPOR- West Ham United, Marsilya'dan Dmitri Payet için gelen transfer teklifi kabul ettiğini açıkladı.
Buna göre Fransız ekibi Payet için West Ham'a 25 milyon Pound ödeyecek.
Yıldız oyuncu sağlık kontrolü için Marsilya'nın yolunu tuttu.
Payet geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada West Ham'dan ayrılıp Marsilya'ya gitmek istediğini belirtmişti.
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- İngiltere Ligi
- West Ham
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