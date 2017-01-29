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Payet resmen Marsilya'da!

Tarih29 Ocak 2017 , 16:00

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Payet resmen Marsilya'da!

AJANSSPOR- West Ham United, Marsilya'dan Dmitri Payet için gelen transfer teklifi kabul ettiğini açıkladı. 

Buna göre Fransız ekibi Payet için West Ham'a 25 milyon Pound ödeyecek. 

Yıldız oyuncu sağlık kontrolü için Marsilya'nın yolunu tuttu. 

Payet geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada West Ham'dan ayrılıp Marsilya'ya gitmek istediğini belirtmişti. 

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