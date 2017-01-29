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Schweinsteiger yıldızlaştı, United zorlanmadı!

Tarih29 Ocak 2017 , 22:00

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Schweinsteiger yıldızlaştı, United zorlanmadı!

İngiltere Federasyon Kupası dördüncü turunda Wigan Athletic'i 4-0 yenen Manchester United, bir üst tura çıktı. 

İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i Old Trafford Stadı'nda ağırlayan kupanın son şampiyonu Manchester United, rakibini 44. dakikada Fellaini, 57. dakikada Smalling, 74. dakikada Mkhitaryan ve 81. dakikada Schweinsteiger'in golleriyle farklı mağlup ederek adını beşinci tura yazdırdı. 

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon ilk kez ilk 11'de şans verdiği Schweinsteiger, 90 dakika forma giydi v 1 gol 1 asistle dikkat çekti.

Kupada bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Millwall - Watford : 1 - 0

Fulham - Hull City : 4 - 1

Sutton United - Leeds United : 1 - 0

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