- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Schweinsteiger yıldızlaştı, United zorlanmadı!
29 Ocak 2017 , 22:00
İngiltere Federasyon Kupası dördüncü turunda Wigan Athletic'i 4-0 yenen Manchester United, bir üst tura çıktı.
İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i Old Trafford Stadı'nda ağırlayan kupanın son şampiyonu Manchester United, rakibini 44. dakikada Fellaini, 57. dakikada Smalling, 74. dakikada Mkhitaryan ve 81. dakikada Schweinsteiger'in golleriyle farklı mağlup ederek adını beşinci tura yazdırdı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon ilk kez ilk 11'de şans verdiği Schweinsteiger, 90 dakika forma giydi v 1 gol 1 asistle dikkat çekti.
Kupada bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Millwall - Watford : 1 - 0
Fulham - Hull City : 4 - 1
Sutton United - Leeds United : 1 - 0
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar