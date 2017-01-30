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Caceres'e sürpriz talip!

Tarih30 Ocak 2017 , 00:40

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Caceres'e sürpriz talip!

AJANSSPOR - Trabzonspor'un kapısından dönen Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres hakkında sürpriz bir iddia geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; adı Fiorentina ile anılan Caceres için devreye giren Crystal Palace, Uruguaylı savunma oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başından bu yana birçok kulüple görüşen ancak herhangi bir takıma transfer olmayan Caceres'in, savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sam Allardyce tarafından antrenmanda deneneceği ifade edildi.

Palace'ın, Uruguaylı savunma oyuncusunun fiziksel durumuna göre sözleşme önerip önermeyeceğine karar vereceği vurgulandı.

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