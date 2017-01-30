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Palace'tan sol beke takviye!

Tarih30 Ocak 2017 , 15:41

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Palace'tan sol beke takviye!

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Hollandalı savunma oyuncusu Patrick van Aanholt'u renklerine bağladı. 

Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Crystal Palace, puan cetvelinin son sırasındaki Sunderland'den 26 yaşındaki Patrick van Aanholt ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için Londra ekibinin kasasından 14 milyon sterlin çıkacak.

Patrick van Aanholt, Sunderland formasıyla son üç sezonda çıktığı 95 maçta 10 gol kaydetti.

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