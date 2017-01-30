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Serdar Taşçı Ada yolunda!
30 Ocak 2017 , 00:15
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Southampton
AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen ancak Spartak Moskova'da kalmaya karar veren Türk asıllı Alman oyuncu Serdar Taşçı'ya Premier League'den talip çıktı.
ESPN'de yer alan habere göre; Southampton, Serdar Taşçı'yı sezon sonuna kadar kiralamak için Spartak Moskova ile görüşüyor.
Jose Fonte'u West Ham United'a satan ve Virgil van Dijk'in sakatlığı ile sıkıntı yaşayan Southampton'da, defans hattına takviye yapmak isteyen teknik direktör Claude Puel'in Serdar Taşçı'nın transfer edilmesini umduğu ifade edildi.
Southampton ile Spartak Moskova arasındaki görüşmelerde aşama kaydedildiği belirtilirken; Premier League ekibinin Salı gününden önce Serdar'ı sağlık kontrolden geçirmek ve 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüşmek için Spartak Moskova'dan izin almayı umduğu vurgulandı.
AJANSSPOR
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Southampton
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