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Ada devleri Ozancan'ın peşinde!
31 Ocak 2017 , 11:43
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Everton
- Tottenham
AJANSSPOR- Tottenham ve Everton, Feyenoord'un genç yetenği Ozancan Kökçü'nün peşinde.
The Times gazetesinin haberine göre Feyenoord ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Ozancan Kökçü, sezon sonunda bonservissiz olarak Tottenham ya da Everton'a gidebilir.
Bu sezon Feyenoord U19 takımında 12 maça çıkan Ozancan 2 gol kaydetti.
- İlgili:
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- Everton
- Tottenham
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