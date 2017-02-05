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Son şampiyona ManU'dan ağır darbe!

Tarih05 Şubat 2017 , 20:45

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Son şampiyona ManU'dan ağır darbe!

Leicester City 0-3 Manchester United
42' [0-1]Mkhitaryan
44' [0-2]Ibrahimovic
49' [0-3]Mata

AJANSSPOR- Premier League'in 24. hafta mücadelesinde Manchester United son şampiyon Leicester City'ye konuk oldu. 

42'de Mkhitaryan ile 1-0 öne geçen ManU Ibra ve Mata ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı. 

Bu galibiyetle puanını 45 yapan Kırmızı Şeytanlar Arsenal'in 2, Liverpool'un 1 puan arkasına yerleşti. 

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