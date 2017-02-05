Son şampiyona ManU'dan ağır darbe!

Leicester City 0-3 Manchester United

42' [0-1]Mkhitaryan

44' [0-2]Ibrahimovic

49' [0-3]Mata

AJANSSPOR- Premier League'in 24. hafta mücadelesinde Manchester United son şampiyon Leicester City'ye konuk oldu.

42'de Mkhitaryan ile 1-0 öne geçen ManU Ibra ve Mata ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 45 yapan Kırmızı Şeytanlar Arsenal'in 2, Liverpool'un 1 puan arkasına yerleşti.