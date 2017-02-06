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Premier Lig'de haftanın görünümü
06 Şubat 2017 , 11:03
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Lider Chelsea, haftanın maçında konuk ettiği Arsenal'ı 3-1 yenerek Premier Lig'de 24. haftayı kayıpsız geçti.
Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, sahasında Middlesbrough karşısında 1-0 galip geldi.
Manchester City, evinde Swansea City'yi Palmeiras'tan kadrosuna kattığı genç forveti Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
Hull City deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Liverpool'un galibiyet özlemi 5 maça çıktı.
Manchester United ise son şampiyon Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yendi.
Chelsea'nin 59 puanla lider olduğu ligde Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46 ve Manchester United 45 puan topladı.
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