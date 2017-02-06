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Premier Lig'de haftanın görünümü

Tarih06 Şubat 2017 , 11:03

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Premier Lig'de haftanın görünümü

Lider Chelsea, haftanın maçında konuk ettiği Arsenal'ı 3-1 yenerek Premier Lig'de 24. haftayı kayıpsız geçti.

Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, sahasında Middlesbrough karşısında 1-0 galip geldi.

Manchester City, evinde Swansea City'yi Palmeiras'tan kadrosuna kattığı genç forveti Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Hull City deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Liverpool'un galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Manchester United ise son şampiyon Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Chelsea'nin 59 puanla lider olduğu ligde Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46 ve Manchester United 45 puan topladı.

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