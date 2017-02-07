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'' Paranızı alıp mutlu olamazsınız ! ''
07 Şubat 2017 , 11:39
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İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'de forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu David Luiz Beinsports'a özel açıklamalarda bulundu.
Chelsea' tekrar dönmesiyle alakalı David Luiz, '' Her gün futbolunu göstermeye hazır olmak zorundasın. Yeni bir kulüp ile çalışmaya başladığında hergün çok çalışmak zorundasın. Mutluyum potansiyelimi gösterebileceğim için. '' Cümlelerini kullandı.
Antonio Conte ile Chelsea'deki yeni rolü hakkındada konuşan Brezilyalı oyuncu, '' Herşeyi söyleyemem bu bir sır. Herşeyi söylersem herkes öğrenir. Aslında sadece hucümda ve savunmada dengeyi kurmaya çalışıyorum. ''
Takımda uzun süredir liderlik baskısı olup olmadığı hakkında ise David Luiz, '' Burası büyük bir kulüp, burası Chelsea. Eğer büyük bir kulüp için oynarsanız baskı hep vardır. Lider değilken bile baskı hep vardır. Büyük bir kulübe imza attığınızda nasıl bir sorumluluk aldığınızı bilmelisiniz. İmzayı atıp paranızı alıp eve gidip mutlu olamazsınız. '' Baskıya karşı pozitif ya da negatif yeterince güçlü olmalısınız. '' İfadelerini kullandı.
- AJANSSPOR
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