Bayern'de bir dönem kapanıyor!

AJANSSPOR - Bayern Münih'in Schalke ile 1-1 berabere kaldığı maçta Bavyera ekibinin formasını 500. kez giyen Philipp Lahm hakkında flaş bir iddia geldi.

Sport Bild'in haberine göre; Bayern Münih'teki sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan 33 yaşındaki Lahm, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Bayern Münih Kaptanı'nın yönetimden gelen sportif direktörlük teklifini de kabul etmediği ifade edildi.