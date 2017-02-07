- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bayern'de bir dönem kapanıyor!
07 Şubat 2017 , 22:58
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Bayern Münih
AJANSSPOR - Bayern Münih'in Schalke ile 1-1 berabere kaldığı maçta Bavyera ekibinin formasını 500. kez giyen Philipp Lahm hakkında flaş bir iddia geldi.
Sport Bild'in haberine göre; Bayern Münih'teki sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan 33 yaşındaki Lahm, sezon sonunda futbolu bırakacak.
Bayern Münih Kaptanı'nın yönetimden gelen sportif direktörlük teklifini de kabul etmediği ifade edildi.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Bayern Münih
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar