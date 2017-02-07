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Bayern'de bir dönem kapanıyor!

Tarih07 Şubat 2017 , 22:58

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Bayern'de bir dönem kapanıyor!

AJANSSPOR - Bayern Münih'in Schalke ile 1-1 berabere kaldığı maçta Bavyera ekibinin formasını 500. kez giyen Philipp Lahm hakkında flaş bir iddia geldi.

Sport Bild'in haberine göre; Bayern Münih'teki sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan 33 yaşındaki Lahm, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Bayern Münih Kaptanı'nın yönetimden gelen sportif direktörlük teklifini de kabul etmediği ifade edildi. 

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