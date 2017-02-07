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Ranieri ile yollar ayrılacak mı?

Tarih07 Şubat 2017 , 16:50

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Ranieri ile yollar ayrılacak mı?

AJANSSPOR - Geçen sezonki müthiş performansıyla Premier League'de şampiyonluğa uzanarak tarih yazan Leicester City, bu sezon küme düşmeme mücadelesi veriyor. 

1 seneden kısa bir sürede dibe vuran Leicester City Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevden alınacağı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Son dönemdeki spekülasyonlar ışığında, Leicester City Futbol Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'ye olan sarsılmaz desteğini kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyor" ifadesi kullanıldı.

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