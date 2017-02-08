Ballack'tan Mesut'a Bayern çağrısı

AJANSSPOR - Almanların dünyaca ünlü futbol adamlarından Micheal Ballack, Arsenal'da forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil'e açık çağrı yaptı: "Eğer en büyük kupayı kazanmak istiyorsan, Arsenal'dan ayrılıp Bayern Münih'e gel."

Türk asıllı Alman futbolcunun, Londra kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesine karşın, yeni kontrat yapma görüşmelerinde, şu ana kadar olumlu sonuç alınamaması, yaz döneminde ayrılık olasılığını güçlendiriyor.

Arsenal'dan önce Real Madrid forması giyen Özil, beyazlıların ezeli rakibi FC Barcelona'nın da gündeminde.

Ballack, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, transferde en iyi tercihinin Bayern Münih olduğunu düşünüyor.

EN BÜYÜK KUPA İÇİN BAYERN'İ TERCİH ETMELİ

Alman Sport Bild'e açıklama yapan eski Bayernli futbolcu, "Mesut inanılmaz bir futbolcu. Hiç tartışmasız, Arsenal'daki starlardan bir tanesi. Birinci sınıf pek çok kulüp onu almak için can atıyor. Fakat en büyük kupayı kazanmayı istiyorsa, onun biricik alternatifi Bayern Münih'e transfer olmaktır" diyerek Bavyera ekibinin Mesut'la ilgili düşüncesine ışık tuttu.

B.MUNIH ER YA DA GEÇ 50 MİLYON EURO'YU VERİR VE MESUT'U ALIR

Arsenal, Mesut'un bir başka takıma transfer olma isteğine rıza göstermeye yanaşmıyor; ancak Ballack, Bayern'in mali gücünü kullanarak bu engeli aşacağına inanıyor: "Siz Çin ve İngiltere'deki yeni gelişmeleri iyi anlamışsanız, Bayern'in mali gücünü kullanarak, 50 milyon Euro ödeyerek eninde sonunda bu transferi gerçekleştireceğini görmelisiniz."