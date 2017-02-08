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Caceres'e büyük övgü: "Fantastik"
08 Şubat 2017 , 21:05
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Southampton
AJANSSPOR - Trabzonspor'un yanı sıra Milan ile de anlaşamayan Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres hakkında övgü dolu ifadeler geldi.
Southampton forması giyen Ryan Bertrand, İngiliz basınına yaptğı açıklamada, transfer edileceği düşünen Caceres ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
Bertrand, "Sakatlanmış olabilir ancak bu, oyuncuyu değiştirecek diye bir şey yok. Eğer anlaşma sağlanırsa, Caceres'in takımı güçlendireceğine eminim. Eğer ondan alabileceğimizin maksimumunu alabilirsek, kulüp için fantastik bir transfer olur" ifadesini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Southampton
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