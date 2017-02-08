Olay taraftara ömür boyu men!

AJANSSPOR - Huddersfield - Leeds United maçında Türk Bayrağı açtığı için stattan çıkarılan 59 yaşındaki taraftara ömür boyu men cezası verildi.

2000 yılında İstanbul'daki Galatasaray maçı öncesi öldürülen iki Leeds United taraftarına atıfta bulunularak yapılan bu hareket sonrası bayrağı açan taraftar polis tarafından göz altına alınmıştı.

Huddersfield Town'dan yapılan açıklamada, "Bu kişinin John Smith Stadı'nda girmesi yasaklanmıştır. Huddersfield Town, bu tarz olayları çok ciddiye alıyor ve hiçbir şart altında bu utanç dolu davranışa tölerans göstermeyecektir. Bu kişi kulübü ya da taraftarları temsil etmiyor" ifadeleri kullanıldı.

West Yorkshire Polisi konuyla ilgili, "Bunu gerçekleştiren erkek şahıs stattan çıkarıldı ve bayrağa el konuldu. Bu hafta konu hakkında onunla görüşeceğiz" demişti.

Huddersfield Town basın sözcüsü de "Neler olduğunun farkındayız. Şu anda olayın kamera görüntülerini toplamaya çalışıyoruz. Öncelikle bütün detayları öğrenmemiz gerekiyor" diye konuşmuştu.