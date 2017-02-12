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Arsene Wenger ayrılacak mı?
12 Şubat 2017 , 22:51
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Arsenal
AJANSSPOR - İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de menajer Arsene Wenger'in geleceği yüksek sesle tartışılmaya başladı. Uzun yıllardır Londra ekibini çalıştıran Wenger, arka arkaya alınan yenilgiler sonrası, bir dönem Arsenal forması giymiş isimler tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.
Premier Lig'de zirvedeki Chelsea'nin 10 puan gerisinde olan ve son olarak ligin 25. haftasında evinde Hull City ekibini 2-0 yenen Arsenal'de, Wenger'in takımdan gönderileceği iddia edildi.
İngiliz basını kaynaklı haberlere göre Arsene Wenger'in yerine ilk düşünülen ismin; Bundesliga'da Borussia Dortmun'u çalıştıran Thomas Tuchel olduğu öne sürüldü. Tuchel ise Alman basınına yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı kulüpte mutlu olduğunu ve Arsenal ile ilgili dedikodulardan haberdar olmadığını belirtti.
Bu arada, Arsenal taraftarları da Arsene Wenger konusunda ikiye bölündü. Hull City maçı öncesi stadyum önünde kimi taraftarlar Fransız menajeri istifaya davet ederken, Emirates Stadı'nda ise bazı taraftarlar, "Gitme Wenger" pankartı açtı.
Arsenal, 25. haftası süren Premier Lig'de 50 puan ve averajla Tottenham'ın ardından 3. sırada yer alıyor. Topçular, iç sahada topladığı 32 puanla ligde evinde en çok puan toplayan 2. takım durumunda.
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- Arsenal
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