City fırsatı tepmedi!

Bournemouth 0 - 2 Manchester City

29' 0 - 1 Raheem Sterling

69' 0 - 2 Sergio Agüero

AJANSSPOR - Premier League'de ikinci sıraya çıkma şansı yakalayan Manchester City, 25. haftanın kapanış maçında Bournemouth'a konuk oldu.

Manchester City'ye çok çabuk uyum sağlayan ve Arjantinli yıldız Agüero'dan formayı kapan yeni transfer Gabriel Jesus, 15. dakikada sakatlandı ve yerini Agüero'ya bırakmak zorunda kaldı.

29. dakikada Sterling ile golü bulan City, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. 69. dakikada topu ağlara yollayan Agüero, farkı 2'ye çıkardı ve takımını rahatlattı.

Kalan sürede skoru koruyan City, sahadan 2-0'lık sonuçla ayrılarak peş peşe 3. galibiyetine imza attı. Lider Chelsea'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren ve puanını 52'ye yükselten City, ikinci sıraya yükselirken aradaki puan farkını 8'e indirdi. Galibiyet özlemi 6 maça çıkan Bournemouth ise 26 puanda kaldı.