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Mark Clattenburg İngilizleri şok etti!

Tarih16 Şubat 2017 , 17:07

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Mark Clattenburg İngilizleri şok etti!

AJANSSPOR - Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası finalini yöneten İngiliz hakem Mark Clattenburg, çok konuşulacak bir karara imza attı., 

İngiliz basınında yer alan habere göre; dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen 41 yaşındaki hakem, Suudi Arabistan'da Hakemler Başkanı olmak için hakemliği bırakıyor.

1 yıllık sözleşme ile Suudi Arabistan'da görev yapacak olan Clattenburg'un bu kararı İngiliz futbolunda büyük bir şok yarattı.

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