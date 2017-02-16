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Mark Clattenburg İngilizleri şok etti!
16 Şubat 2017 , 17:07
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- Futbol
- İngiltere Ligi
AJANSSPOR - Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası finalini yöneten İngiliz hakem Mark Clattenburg, çok konuşulacak bir karara imza attı.,
İngiliz basınında yer alan habere göre; dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen 41 yaşındaki hakem, Suudi Arabistan'da Hakemler Başkanı olmak için hakemliği bırakıyor.
1 yıllık sözleşme ile Suudi Arabistan'da görev yapacak olan Clattenburg'un bu kararı İngiliz futbolunda büyük bir şok yarattı.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
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