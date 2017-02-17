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Bournemouth disiplin kuruluna sevk edildi
17 Şubat 2017 , 21:08
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Bournemouth
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, anti doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), futbolculardan numune alınabilmesi için istenen detayları paylaşma sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine kulüpten savunma istedi. Federasyon, Bournemouth'a savunma yapması için 23 Şubat'a kadar zaman tanıdı.
Geçen ay aynı gerekçeyle Manchester City'i disiplin kuruluna sevk eden federasyon, kulübe dün 35 bin sterlin para cezası vermişti.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Bournemouth
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