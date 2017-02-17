Manchester United'ı Ibrahimovic taşıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Manchester United'ın, Fransa'nın Saint-Etienne takımını 3-0 yendiği mücadelede "hat-trick" yapan Zlatan Ibrahimovic, performansıyla göz dolduruyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sezon başında Manchester United'a gelen Zlatan Ibrahimovic, yeni bir ülke, lig ve takımda mücadele etmesine karşın ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Saint-Etienne karşında Manchester United formasıyla ilk kez "hat-trick" yapan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23 gol ve 6 asistlik istatistiğiyle takımının skor yüküne önemli ölçüde katkıda bulundu.

İlk golünü sezon öncesinde son şampiyon Leicester City ile oynadıkları Community Shield kupasında atan İsveçli futbolcu, Premier Lig'de 15 gol ve 4 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gol ve 1 asist, İngiltere Lig Kupası'nda da 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

- Saint Etienne'i yine üzdü

Fransa'da forma giydiği dönemde Saint-Etienne'in kabusu olan Zlatan Ibrahimovic, Avrupa kupası eşleşmesinde de rakibini, attığı gollerle yine üzdü.

Paris Saint-Germain'de oynarken en çok Saint-Etienne'e karşı gol kaydeden yıldız futbolcu, 13 defa karşılaştığı yeşil-beyazlı ekibe karşı 14 kez fileleri havalandırmıştı. Son maçla Fransız ekibine karşı gol sayısını 17'ye yükselten Ibrahimovic, Avrupa kupalarında ise gol sayısını 55'e yükseltti.

- İngiltere'de manşetlerin odağı oldu

İsveçli golcünün yaptığı hat-trick, İngiltere basınında da büyük yankı uyandırdı. Ibrahimovic'in golleriyle Manchester United'ın Avrupa'da tur kapısını araladığını belirten Guardian gazetesi, teknik direktör Mourinho'nun ligde 2-0 kazandıkları Watford maçına göre sahaya iki değişiklikle çıktığı karşılaşmada, Ibrahimovic'in "şanslı" frikik golüyle perdeyi açtığı yorumunu yaptı.

"Süper Zlatan" manşetini atan Daily Telegraph, Ibrahimovic'in golleriyle takımının büyük ölçüde son 16 takım içine kalmasını sağladığını yazarken, Times ise yıldız oyuncunun gol sevincini yaşadığı fotoğrafının yer aldığı spor sayfasından "Ibrahimovic, numarasını yaptı" manşetiyle haberi okurlarına duyurdu.

Daily Mirror, "Zlatan'ın golleri Manchester United'ı ateşledi", Daily Express de "Zlatan, Manchester United'ın kontrolü eline almasını sağladı" manşetini kullandı.