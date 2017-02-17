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Wenger kariyerine ara vermeyecek
17 Şubat 2017 , 15:43
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Arsenal
Fransız teknik adam Arsene Wenger, Arsenal'dan ayrılması halinde gelecek sezon başka bir takımda kariyerini sürdüreceğini söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına deplasmanda 5-1 yenilmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Wenger, başkent ekibinden ayrılması halinde kariyerine ara vermeyeceğini söyledi.
Londra ekibini 20 yıldır çalıştıran 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun, burada ya da başka bir yerde teknik direktörlüğe devam edeceğim. Eleştirilere alışığım. Ben ayrılsam da Arsenal her maçı kazanamayacaktır. Herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yeniden bir araya gelmeli ve bir sonraki maça odaklanmalıyız." diye konuştu.
Başkent ekibiyle 1997-98, 2001-02 ve 2003-04 sezonlarında Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Wenger, 6'şar kez de İngiltere Federasyon Kupası ile Community Shield Kupası'nı takımın müzesine götürdü.
- İlgili:
- Futbol
- İngiltere Ligi
- Arsenal
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