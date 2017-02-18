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FA Cup'ta 1914'ten sonra bir ilk!
18 Şubat 2017 , 17:31
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AJANSSPOR- İngiltere'nin 5. seviye ligi olan "Ulusal Lig'de" mücadele eden Lincoln City, Burnley'yi 1-0 mağlup ederek FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.
133 yıllık tarihinde ilk kez bu başarıyı elde eden Lincoln aynı zamanda 1914'ten bu yana bu seviye bir ligde mücadele edip FA Cup çeyrek finaline yükselen iilk takım oldu.
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