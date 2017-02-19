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İngiliz futbolunda yeni "peri masalı"
19 Şubat 2017 , 00:17
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İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Lincoln City, Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.
Premier Lig ekiplerinden Burnley ile deplasmanda 5. tur maçına çıkan Lincoln City, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 89. dakikasında Raggett'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Lincoln City, 133 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bu seviyede bir başarı yakalarken, İngiltere Federasyon Kupası'nda 103 yıl aradan sonra son 8 takım arasına kalmayı başaran ilk amatör kulüp oldu.
Son olarak 1914'te amatör düzeyde mücadele eden Queens Park Rangers, kupada çeyrek finale kadar çıkmış ancak Liverpool'a 2-1 yenilerek elenmişti. Kupayı finalde Liverpool'u 1-0 yenen Burnley müzesine götürmüştü.
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