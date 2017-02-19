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"Pogba'yı ucuza aldığımız göreceksiniz"
19 Şubat 2017 , 13:09
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başında Paul Pogba için ödedikleri 105 milyon avro bonservis bedelinin yakın gelecekte ucuz olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
İngiliz basınına açıklamada bulunan Mourinho, Manchester ekibinin Juventus'tan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Pogba'nın "rekor transfer" unvanını kaybedebileceğini savunarak, "Yakında Pogba'nın yarı kalitesindeki futbolcular, onu aldığımız bedelle transfer edilecek. Birkaç yıl önce harika bir oyuncu, 30 milyon avroya transfer edilebiliyordu. Bugün ise 30 milyon avro karşılığında sadece gelecek vadeden bir futbolcu alınabilir. Şu anda gelecek vadeden 20 yaşındaki bir oyuncuya, yıldız futbolcu paraları ödeniyor." ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcu Pogba için ödenen bedelin oyuncusu üzerinde baskıya neden olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Pogba, kendisi için ödenen parayı hak edecek kalitede. Rekor transferler gerçekleştikçe üzerindeki baskının kalkacağına eminim. Performansından memnunum. Hala çok genç. Top kazanıp oyun kurabiliyor ve gol yollarında etkili. Daha da gelişeceğine eminim. Birkaç yıl içinde Pogba'yı ucuza aldığımızı göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon Manchester United'da 34 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Pogba, 7 gol atıp 4 asist yaptı.
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