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Turu Ibra getirdi!
19 Şubat 2017 , 21:44
İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarını kazanan Manchester United ve Tottenham, çeyrek finale yükseldi.
Deplasmanda Blackburn Rovers ile karşılaşan kupanın son şampiyonu Manchester United, 17. dakikada Graham'ın golüne 27. dakikada Rashford ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fransız ekibi Saint-Etienne karşısında "hat-trick" yapan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, 75. dakikada sahneye çıkarak takımına 2-1'lik üstünlüğü ve turu getiren golü kaydetti.
35 yaşındaki futbolcu, İtalya Kupası, İspanya Kral Kupası ve Fransa Kupası'nın ardından ilk sezonunu geçirdiği İngiltere'deki Federasyon Kupası'nda da skor üretmeyi başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 gol atan Ibrahimovic, son iki sezonda 24 gol atan Martial'i yakalarken, 20 kez rakip fileleri havalandıran Rooney'i geride bıraktı.
Günün diğer maçında Tottenham, başkent derbisinde Fulham'ı "hat-trick" yapan Harry Kane'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı.
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