Olay isme büyük şok!

AJANSSPOR- Sutton United'ın göbekli file bekçisi Wayne Shaw sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı.

Arsenal ile oynanan FA Cup mücadelesinde turta yerken ekranlara yansıyan 44 yaşındaki kaleci için bugün disiplin soruşturması açıldı. Maçtan önce bir bahis şirketi, Shaw'un maç esnasında bir şeyler yemesine 1'e 8 oran açarken bundan haberdar olan Shaw bilerek turta yedi. Bu durumu itiraf eden deneyimli file bekçisi yönetimin talebi doğrultusunda sözleşmesini feshetti.

Sky News'e konuşan Sutton United Teknik Direktörü Paul Doswell, bu kararın yönetim kurulu tarafından alındığını söylerken, "Çok güçlü kararlar almamız gerektiğini hissettik. Başkan bu öğleden sonra Shaw ile konuştu ve ondan sözleşmesini feshetmesini istedi. Çok üzgünüm, başkan çok üzgün. Wayne ile konuştum, gözyaşları içindeydi. Telefonu ağlayarak kapattı. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Bu ayrılık Wayne Shaw için ilk değil. Daha önce 2013 yılında yine Sutton United forması giyerken tribünlerden kendisinin kilosuyla dalga geçen birine sinirlenen 44 yaşındaki oyuncu reklam panolarının üzerinden atlayarak o kişiye kafa atmıştı. Bu olay derha takımdan uzaklaştırılan Shaw bir sene sonra geri dönmüştü.