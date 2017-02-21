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Rio Ferdinand itiraf etti!

Tarih21 Şubat 2017 , 08:51

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Rio Ferdinand itiraf etti!

Manchester United’ın efsane ismi Rio Ferdinand, Manchester City menaceri Pep Guardiola ile ilgili olarak İngiliz basınına konuştu.

Tarihi bir itirafta bulunan Ferdinand, “Futbolculuk zamanımda Guardiola’nın takımında oynamak isterdim çünkü Guardiola, defans oyuncularının risk almasını istiyor. Benim de defanstan oyun kurmak hoşuma giderdi” dedi.

Kariyerinde 663 maça çıkan Ferdinand, 13 gol atarken 10 da asist yaptı. Ferdinand, İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev almıştı.

Kaynak  : Fanatik

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