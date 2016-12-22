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Arda, devleri geçti
22 Aralık 2016 , 16:08
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- Futbol
- İspanya Ligi
AJANSSPOR
İspanya La Liga'da dünya devi Barcelona formasını terleten milli takım kaptanı Arda Turan, dakika başına gole etki istatistiğinde bir sürü yıldızı geride bıraktı. Bu sezon takımına 11 gol, 6 asistle katkı veren Arda, toplam 17 gole katkı yaptı. Arda'nın aldığı toplam dakikayı, bu sayıya böldüğümüzde, milli futbolcunun sahada kaldığı her 73 dakikada bir gole katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu kategoride 3. sırada bulunan Arda'nın önünde ise 1. sırada 55 dakika ve 30 gole katkı ile takım arkadaşı Messi ve 2. sırada 10 gole katkı ile Espanyol forması giyen Pablo Piatti var.
Arda'nın bu alanda geride bıraktığı bazı yıldız isimler ise; Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Luis Suarez ve Neymar.
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