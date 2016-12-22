- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Malaga'da Juande Ramos devri sona erdi!
22 Aralık 2016 , 23:10
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Malaga
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın teknik direktörü Juande Ramos'un istifa ettiği açıklandı.
Malaga Kulübünün sahibi ve başkanı olan Katarlı iş adamı Abdullah El-Thani, Twitter hesabından attığı mesajda, İspanyol teknik adam Juande Ramos'un istifasını duyurdu. El-Thani, "Çok teşekkürler Bay Juande. Kararınıza saygı gösteriyorum. Bundan sonrası için size başarılar diliyorum." diye yazdı.
Malaga, salı günü oynanan maçta 2. lig takımlarından Cordoba'ya elenerek, Kral Kupası'na veda etmişti.
La Liga'da 21 puanla 11. sırada yer alan Malaga, ligde son oynadığı Endülüs derbisinde deplasmanda Sevilla'ya 4-1 yenilmişti. Juande Ramos, 2015-2016 sezonu bittikten sonra 27 Mayıs'ta Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Malaga
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar