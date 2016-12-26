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Atletico Madrid'li oyuncu kanser olduğunu açıkladı
26 Aralık 2016 , 15:38
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- İspanya Ligi
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e genç oyuncu Yeray Alvarez kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı.
Atletico Madrid'in genç defans oyuncusu Yeray Alvarez'in yapılan tetkikler sonucu testis kanseri olduğu öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcunun doktoru Lekue; "Yeray birkaç gün önce sağ kasığında bir rahatsızlık hissettiğini söylemişti. Dün ultrasonda gördüğümüz kadarıyla sağ testisinde alınması gereken kötü huylu bir tumör var. Futbolcu ve ailesiyle ortak karar aldık. Yeray bu hafta ameliyat olacak. Bundan sonraki adımlarımızı bu operasyon ve sonrası belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Atletico formasıyla ilk çıkışını yapan Alvarez'in durumunun iyi olduğu ve genç futbolcunun kısa sürede ameliyat olacağı öğrenildi.
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