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Kanserli futbolcudan iyi haber

Tarih27 Aralık 2016 , 16:44

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Kanserli futbolcudan iyi haber

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen ve kanser teşhisi konan Yeray Alvarez'in ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta testis kanseri teşhisi konan 21 yaşındaki futbolcunun Baracaldo kentindeki Cruces Hastanesi'nde ameliyat edildiği ve vücudundaki tümörlü parçanın başarıyla alındığı belirtildi.

Alvarez'in kontrol amacıyla hastanede tutulduğu ve yapılacak bazı testlerin ardından yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Athletic Bilbao'nun altyapısından yetişen yetenekli futbolcular arasında gösterilen defans oyuncusu Yeray Alvarez, bu sezonun ilk yarısında toplam 17 maçta forma giymiş ve 2 asiste imza atmıştı.

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