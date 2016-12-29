Arda'ya çılgın teklif!

AJANSSPOR - La Liga devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a, Çin Ligi ekipleri Guangzhou Evergrande ve Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan'dan astronomik teklifler geleceği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda ile çok yakından ilgilenen Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan kulüpleri, milli futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Milli futbolcumuza ise yıllık 15 milyon euro vermeyi planlayan Çin Ligi ekiplerinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Takımdan ayrılmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiren Arda'nın, her zaman Çin Ligi takımlarının takibinde olduğu ve Barcelona'nın birkaç hafta önce 29 yaşındaki oyuncu için gelen teklifi reddettiği vurgulandı.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Arda'yı takımın çok yönlü oyuncularından biri olarak değerlendirdiği ve milli futbolcunun Ocak ayında satılmasına onay vermeyeceği kaydedilirken, yine de Çin Ligi kulüplerinden gelecek teklif üzerinde de mutlaka düşünüleceği ifade edildi.